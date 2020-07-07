07 Temmuz 2020, Salı
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Milan-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, sahasında Juventus'u konuk edecek. Maç öncesi birçok futbolsever müsabakanın oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanalı araştıracak. Peki, Milan-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, sahasında Juventus'u konuk edecek. Son yedi Serie A maçında en az ikişer gol atan Juventus'ta Alex Sandro, Sami Khedira, Mattia De Sciglio, Merih Demiral, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala ve Matthijs de Ligt bu akşam forma giyemeyecek. Milan'da ise Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte ve Hakan Çalhanoğlu bu akşam oynayamayacak.
MILAN-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Milan-Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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