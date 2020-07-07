07 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Milan-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Milan-Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Maç öncesi birçok futbolsever müsabakanın oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanalı araştıracak. Peki, Milan-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Son yedi Serie A maçında en az ikişer gol atan Juventus'ta Alex Sandro, , Mattia De Sciglio, Merih Demiral, , Paulo Dybala ve Matthijs de Ligt bu akşam forma giyemeyecek. Milan'da ise Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte ve bu akşam oynayamayacak.

MILAN-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan-Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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