Bournemouth 0-0 Tottenham | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Bournemouth, sahasında Tottenham Hotspur'u konuk etti. 2 golün VAR ile iptal olduğu karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Bournemouth mutlak 3 puan için Tottenham karşısına çıkmıştı. Karşılaşmanın ilk yarısında 31. dakikada Sissoko ve J. Lerma karşılıklı sarı kart gördü. İlk yarı maç golsüz tamamlandı. Bournemouth'un attığı iki gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Bournemouth 18. sırada 28 puanla tehlike bölgesinde yer alıyor.

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