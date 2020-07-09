09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bournemouth 0-0 Tottenham | MAÇ SONUCU

2 golün iptal edildiği maçta puanlar paylaşıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

'in 34. haftasında , sahasında 'u konuk etti. 2 golün VAR ile iptal olduğu karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede mutlak 3 puan için Tottenham karşısına çıkmıştı. Karşılaşmanın ilk yarısında 31. dakikada Sissoko ve J. Lerma karşılıklı sarı kart gördü. İlk yarı maç golsüz tamamlandı. Bournemouth'un attığı iki gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Bournemouth 18. sırada 28 puanla tehlike bölgesinde yer alıyor.

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