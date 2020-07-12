12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese 1-3 Sampdoria | MAÇ SONUCU

Sampdoria 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında , sahasında 'yı konuk etti. Udinese öne geçtiği maçta rakibi Sampdoria'ya 3-1 mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 32. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Udinese 37. dakikada Lasagna ile öne geçti. F. Quagliarella 45+1'de beraberlik golünü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. F. Bonazzoli 84. dakikada Sampdoria'yı öne geçiren golü kaydetti. 90+3'te Gabbiadini skoru belirleyen golü kaydetti. ve Sampdoria, Udinese deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Fiorentina son saniyede 1 puanı aldı! Fiorentina son saniyede 1 puanı aldı!
Sevilla-Mallorca maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Sevilla-Mallorca maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Napoli-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Napoli-Milan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör