Udinese 1-3 Sampdoria | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Udinese, sahasında Sampdoria'yı konuk etti. Udinese öne geçtiği maçta rakibi Sampdoria'ya 3-1 mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Udinese sahasında Sampdoria'yı konuk etti. Udinese 37. dakikada Lasagna ile öne geçti. F. Quagliarella 45+1'de beraberlik golünü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. F. Bonazzoli 84. dakikada Sampdoria'yı öne geçiren golü kaydetti. 90+3'te Gabbiadini skoru belirleyen golü kaydetti. ve Sampdoria, Udinese deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

DİĞER