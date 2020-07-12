12 Temmuz 2020, Pazar
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Udinese 1-3 Sampdoria | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Udinese, sahasında Sampdoria'yı konuk etti. Udinese öne geçtiği maçta rakibi Sampdoria'ya 3-1 mağlup oldu.
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Udinese sahasında Sampdoria'yı konuk etti. Udinese 37. dakikada Lasagna ile öne geçti. F. Quagliarella 45+1'de beraberlik golünü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. F. Bonazzoli 84. dakikada Sampdoria'yı öne geçiren golü kaydetti. 90+3'te Gabbiadini skoru belirleyen golü kaydetti. ve Sampdoria, Udinese deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.
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