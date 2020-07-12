12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina 1-1 Hellas Verona | MAÇ SONUCU

Fiorentina son saniyede 1 puanı aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

İtalya Serie A'nın 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. Fiorentina 90+6'da attığı gol ile beraberliği kurtardı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde 35 puanla 13. sırada yer alan ile 43 puanla 9. sırada yer alan karşı karşıya geldi. Maç öncesi Fiorentina'da Christian Kouamé, Marco Benassi ve Joseph Alfred Duncan sakatlıkları sebebiyle mücadelede yer almadı. Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona ererken ev sahibi ekibin golünü 18. dakikada Davide Faraoni, konuk ekibin golünü ise 90+7. dakikada Cutrone'nin ayağından geldi. Bu sonuçla Fiorentina puanını 36'ya, Verona ise 44' yükseltti.
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