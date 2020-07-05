05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria 3-0 SPAL | MAÇ SONUCU

Sampdoria SPAL'i kolay geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Samdoria sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında 'i konuk etti. 11. dakikada Sampdoria'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Gabbiadini 45. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. 45+3'te K. Linetty skoru belirleyen golü kaydetti. Müsabakada başka gol olmadı ve Sampdoria, SPAL'i 3-0 mağlup etti.
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