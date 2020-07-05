05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Mario Mandzukic El-Duhail'den ayrıldığını duyurdu

Mandzukic El-Duhail'den ayrıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Adı Fenerbahçe ve ile anılan Hırvat golcü , hesabından yaptığı açıklamada El-Duhail ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.

hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki golcü oyuncu, "Al Duhail ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmemi feshettik. 'da gördüğüm misafirperverlik ve güven için gerçekten minnettarım. Kulüp ve takım arkadaşlarıma gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde , 'da Wolfsburg, , 'da ve 'da 'ta top koşturan Mandzukic, Katar ekibinde forma giydiği 7 maçta 1 gol atmıştı.



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