Mario Mandzukic El-Duhail'den ayrıldığını duyurdu
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hırvat golcü Mario Mandzukic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada El-Duhail ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki golcü oyuncu, "Al Duhail ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmemi feshettik. Katar'da gördüğüm misafirperverlik ve güven için gerçekten minnettarım. Kulüp ve takım arkadaşlarıma gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ülkesinde Dinamo Zagreb, Almanya'da Wolfsburg, Bayern Münih, İspanya'da Atletico Madrid ve İtalya'da Juventus'ta top koşturan Mandzukic, Katar ekibinde forma giydiği 7 maçta 1 gol atmıştı.
I reached an agreement with @duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that I have received in Qatar and I wish the best to the club and the team in the future. #mm17🌪 pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V— Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) July 5, 2020
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