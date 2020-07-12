12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Parma 2-2 Bologna | MAÇ SONUCU

Parma-Bologna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin son anları nefesleri keserken, maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

Serie A'nın 32. hafta karşılaşmasında evinde 'yı ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip 3. dakikada Danilo ve 16'da Soriano ile 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının son anları ise adeta nefes kesti. 90. dakikada skor 2-0 iken, 90+2. dakikada Kurtic ve 90+5'te Inglese'nin golleriyle ev sahibi 2-2'yi yakaladı.

Maç bu skorla sona erdi ve mücadelede puanlar paylaşıldı.

Parma 40, Bologna ise 42 puana yükseldi.

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