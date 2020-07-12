13 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cagliari 0-0 Lecce l MAÇ SONUCU

Cagliari evinde kazanamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında düşme hattındaki 'yi konuk eden , rakibiyle golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 41'e yükseltirken, Lecce ise puanını 29 yaptı.

İtalya Serie A'nın 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan 11. sıradaki Cagliari puanını 41'e yükseltirken, 18. sırada yer alan Lecce ise puanını 29'a çıkardı.

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