13 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Napoli 2-2 Milan | MAÇ SONUCU

Dev maçta kazanan yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

İtalya Serie A'nın 32. haftasında sahasında 'ı ağırladı. Dev karşılaşma 2-2 bitti ve puanlar paylaşıldı. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu mücadelede 60 dakika sahada kaldı.

Serie A'nın 32. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede ev sahibinin gollerini 34. dakikada Di Lorenzo ve 60'ta Mertens attı.

Konuk ekibin golleri ise 20. dakikada Hernandez ve 73'te Kessie (p) attı.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 60 dakika sahada kaldı ve yerini Bonaventura'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Napoli 52, Milan ise 50 puana yükseldi.

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