13 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leganes 1-0 Valencia | MAÇ SONUCU

Leganes tek golle kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

'nın 36. haftasında , sahasında 'yı konuk etti. Ev sahibi Valencia'yı 1-0 mağlup etti.

'nın 36. haftasında , 10 kişi kaldığı mücadelede 'yı 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdı.

Küme düşme hattında bulunan Leganes 18. dakikada Ruben Perez'in penaltıdan attığı golle zorlu Valencia engelini aştı.

Leganes 32 puana yükselerek maç fazlasıyla 18. sıraya yükseldi. Valencia ise 50 puanla 9. sırada kaldı.

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