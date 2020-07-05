05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 1-2 Bologna | MAÇ SONUCU

Inter Bologna karşısında yara aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında 'yı konuk etti. 3. sıradaki yerini korumak isteyen Inter, Bologna'ya 2-1 mağlup oldu.

İtalya Serie A'nın 30. haftasında şampiyonluk yarışındaki takımlardan sahasında düşme hattına oldukça yakın olan 'yı konuk etti. Inter 22. dakikada Romelu Lukaku ile öne geçti. Bastoni'nin 41. dakkada sarı kart gördüğü maçın ilk devresi Inter'in üstünlüğü ile tamamlandı. 57. dakikada Soriano kırmızı kart ile oyunun dışında kaldı ve Bologna kalan sürede 10 kişi mücadele etti. Inter 62. dakikada penaltı atışından Martinez ile faydalanamadı. Bologna 74. ve 80. dakikalarda bulduğu goller ile sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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