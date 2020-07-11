Real Valladolid 0-1 Barcelona | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Valladolid, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımak isteyen Katalan ekibi rakibini Vidal'in golüyle 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'da 36. hafta maçında Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona'yı konuk etti. Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın ikinci yarının başında oyuna dahil olduğu mücadelede Barcelona rakibini 15. dakikada Vidal'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 79'a çıkartırken Real Valladolid 39 puanda kaldı.

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