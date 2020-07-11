11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Valladolid 0-1 Barcelona | MAÇ SONUCU

Barcelona'nın zirve inadı sürüyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

'nın 36. haftasında , sahasında 'yı konuk etti. Şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımak isteyen Katalan ekibi rakibini Vidal'in golüyle 1-0 mağlup etti.

'da 36. hafta maçında 'ın formasını giydiği , sahasında şampiyonluk mücadelesi veren 'yı konuk etti. Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın ikinci yarının başında oyuna dahil olduğu mücadelede Barcelona rakibini 15. dakikada Vidal'in golüyle 1-0 mağlup etti.
Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 79'a çıkartırken Real Valladolid 39 puanda kaldı.

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