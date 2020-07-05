05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya Serie A: Brescia 2-0 Hellas Verona | MAÇ SONUCU

Brescia vazgeçmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

İtalya Serie A'nın 33. haftasında ligin sonuncusu ile karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ev sahibi ekip rakibini Papetti ve Donnarumma'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 33. haftasında ligin son sırasında yer alan ligde kalma umudunu kaybetmemek adına çıktığı karşılaşmada 'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 52. dakikada Papetti ve 90. dakikada Donnarumma kaydetti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 21'e yükseltirken, Hellas Verona 42 puanda kaldı.

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