İtalya Serie A: Brescia 2-0 Hellas Verona | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 33. haftasında ligin sonuncusu Brescia ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ev sahibi ekip rakibini Papetti ve Donnarumma'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 33. haftasında ligin son sırasında yer alan Brescia ligde kalma umudunu kaybetmemek adına çıktığı karşılaşmada Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 52. dakikada Papetti ve 90. dakikada Donnarumma kaydetti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 21'e yükseltirken, Hellas Verona 42 puanda kaldı.

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