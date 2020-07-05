05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Parma 1-2 Fiorentina | MAÇ SONUCU

Fiorentina nefes aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

İtalya Serie A'nın 30. haftasında , ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Parma-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da 30. hafta mücadelesinde , sahasında 'yı konuk etti. Düşme hattıyla araısnda sadece 6 puan bulunan Fiorentina kritik maçta 3 puanı aldı. Maçın 19 ve 31. dakikasında Pulgar penaltıdan skoru 2-0'a taşıdı. Maçın ilk yarısı bu skorla bitti. Parma 50. dakikada Kucka ile skoru belirleyen golü penaltıdan kaydetti. Maç 2-1 Fiorentina'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Sampdoria SPAL'i kolay geçti! Sampdoria SPAL'i kolay geçti!
Villarreal-Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Villarreal-Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Napoli-Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Napoli-Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör