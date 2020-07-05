05 Temmuz 2020, Pazar
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Parma 1-2 Fiorentina | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Parma, Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Parma-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da 30. hafta mücadelesinde Parma, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Düşme hattıyla araısnda sadece 6 puan bulunan Fiorentina kritik maçta 3 puanı aldı. Maçın 19 ve 31. dakikasında Pulgar penaltıdan skoru 2-0'a taşıdı. Maçın ilk yarısı bu skorla bitti. Parma 50. dakikada Kucka ile skoru belirleyen golü penaltıdan kaydetti. Maç 2-1 Fiorentina'nın üstünlüğü ile tamamlandı.
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