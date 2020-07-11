11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 1-1 Burnley | MAÇ SONUCU

Liverpool ile Burnley puanları paylaştı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

'in 35. haftasında , sahasında 'i konuk etti. Şampiyon Liverpool kendi evinde Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

'in 35. haftasında ile karşı kariıya geldi. Şampiyonluğu haftalar öncecsinden garantileyen Kırmızılar rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezon Anfield Road'da ilk kez puan kaybetti.

Liverpool'un golünü 34'te Robertson kaydederken, konuk takımın beraberlik sayısı 69. dakikada Jay Rodriguez'den geldi.

Klopp'un ekibi bu sonuçla puanını 93'e çıkarırken, Burnley ise puanını 50'ye yükseltip maç fazlasıyla 9. sıraya tırmandı.

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