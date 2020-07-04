Leicester City 3-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United sahasında Bournemouth'u konuk ediyor. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı da merak ediyor. Peki, Manchester United-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?