04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 3-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU

Leicester City 3-0 Crystal Palace | MAÇ SONUCU
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 33. haftasında 'nün takımı sahasında 'ı konuk etti. Müsabaka ev sahibi Leicester City'nin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

King Power Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. , 49. dakikada Kelechi Iheanacho ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 77'de Jamie Vardy ile farkı 2'ye çıkardı. Golcü oyuncu Vardy kendisinin 2. takımını 3. golünü 90+5. dakikada kaydetti. Leicester City karşılaşmatu 3-0 kazandı.

Manchester United-Bournemouth maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Lazio - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Lazio - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Sassuolo-Lecce maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Sassuolo-Lecce maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör