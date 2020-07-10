10 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Verona 2-2 Inter | MAÇ SONUCU

Inter 1 puana razı oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

A'nın 31. haftasında Inter, deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golleri Lazovic ve Veloso'dan gelirken, konuk takımın gollerini ve Demarco (k.k.) kaydetti.

Serie A'nın 31. haftasında ile Inter, Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milano ekibi, rakibiyle 2-2 berabere kalarak üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramadı.

Ev sahibi takımın golleri 49. dakikada Antonio ve 55. dakikada Federico Dimarco'dan (k.k.) gelirken, ev sahibi ekibin gollerini 2. dakikada Darko Lazovic ve 86. dakikada Miguel Veloso kaydetti.

Inter bu sonuçla 65 puanla 4. sıraya geriledi. Bu sezonki 10. beraberliğini alan Verona ise 43 puanla 9. sırada kaldı.

A'nın 32. haftasında Inter, 13 Pazartesi günü TSİ 22.45'te Torino'yu ağırlayacak. Verona ise 12 Temmuz Pazar günü TSİ 20.30'da deplasmanına konuk olacak.

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