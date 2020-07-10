Serie A: Verona 2-2 Inter | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Inter, deplasmanda Verona ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golleri Lazovic ve Veloso'dan gelirken, konuk takımın gollerini Candreva ve Demarco (k.k.) kaydetti.

Serie A'nın 31. haftasında Verona ile Inter, Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milano ekibi, rakibiyle 2-2 berabere kalarak üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramadı.

Ev sahibi takımın golleri 49. dakikada Antonio Candreva ve 55. dakikada Federico Dimarco'dan (k.k.) gelirken, ev sahibi ekibin gollerini 2. dakikada Darko Lazovic ve 86. dakikada Miguel Veloso kaydetti.

Inter bu sonuçla 65 puanla 4. sıraya geriledi. Bu sezonki 10. beraberliğini alan Verona ise 43 puanla 9. sırada kaldı.

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter, 13 Temmuz Pazartesi günü TSİ 22.45'te Torino'yu ağırlayacak. Verona ise 12 Temmuz Pazar günü TSİ 20.30'da Fiorentina deplasmanına konuk olacak.

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