11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Real Madrid 2-0 Alaves | MAÇ SONUCU

Real Madrid şampiyonluğa koşuyor
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.07.2020

İspanya 'nın 35. haftasında sahasında Alaves'i ağırlayan , rakibini Benzema (p) ve Asensio'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüşünü sürdürdü.

Ligde kalma mücadelesi veren Alaves'e karşı rahat bir galibiyet alan 'in gollerini Karim Benzema (Dk.11, penaltıdan) ve Marco Asensio (Dk. 50) attı.

Puanını 80'e çıkaran lider Real Madrid, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi 'nın 4 puan önündeki avantajını korudu.

Ligin 36. hafta karşılaşmalarında yarın Valladolid-Barcelona, 13 Temmuz'da da Granada-Real Madrid maçları oynanacak.

'da son iki sezondur şampiyonluk ipini Barcelona göğüslemişti.

Son olarak 2016-2017 sezonununda şampiyon olan Real Madrid, 33 kez ile bu kupaya en fazla müzesine götüren kulüp olarak ilk sırada yer alırken, Barcelona'nın 26 lig şampiyonluğu bulunuyor.

Diğer yandan düşme hattının bir üstünde, 17. sırada bulunan Alaves ise 35 puanda kaldı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Inter 1 puana razı oldu Inter 1 puana razı oldu
Ozan’a kanca Ozan’a kanca
Hakan'dan Zlatan itirafı! Hakan'dan Zlatan itirafı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör