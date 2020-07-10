Ozan’a kanca

İngiliz basını, Mourinho’nun çalıştırdığı Tottenham’ın genç stoperi istediğini yazdı. “Ozan takımın savunma sıkıntısına ilaç olur” denildi.

G.Saray'dan Stuttgart'a giden, daha sonra Schalke'ye geçip yeni bir sayfa açan Ozan Kabak, Avrupa'da gözde isimlerden biri haline geldi. İngiliz basını, ünlü teknik adam Mourinho'nun ekibi Tottenham'ın oyuncuya ilgi duyduğunu ancak; henüz resmi bir adım atılmadığını yazdı. Düzenli forma giyebilmek için B.Münih'e gitmeyi reddeden Ozan'ın savunma problemleri yaşayan Tottenham'a ilaç olabileceği belirtildi.

ADA'YI İSTİYORDU

Haberlerde "Türk oyuncu, kariyer basamağını sağlam çıkmak için yeni bir fırsat yakaladı. Yakında flaş gelişmeler yaşanabilir" yorumu yapıldı. Schalke 04 ile sözleşmesi devam eden Ozan Kabak'ın transferini gerçekleştirmek isteyen kulübün 45 milyon Euro ödemek zorunda olduğu belirtiliyor. Bu arada 20 yaşındaki stoper oyuncusu da futbol kariyerinde bir gün Premier Lig'de forma giymek gibi bir hayali olduğunu açıklamıştı.

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