10 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan’a kanca

Ozan’a kanca
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 Giriş Tarihi: 10.07.2020

basını, ’nun çalıştırdığı Tottenham’ın genç stoperi istediğini yazdı. “Ozan takımın savunma sıkıntısına ilaç olur” denildi.

G.Saray'dan Stuttgart'a giden, daha sonra 'ye geçip yeni bir sayfa açan Ozan Kabak, Avrupa'da gözde isimlerden biri haline geldi. basını, ünlü teknik adam 'nun ekibi Tottenham'ın oyuncuya ilgi duyduğunu ancak; henüz resmi bir adım atılmadığını yazdı. Düzenli forma giyebilmek için B.Münih'e gitmeyi reddeden Ozan'ın savunma problemleri yaşayan Tottenham'a ilaç olabileceği belirtildi.

ADA'YI İSTİYORDU

Haberlerde "Türk oyuncu, kariyer basamağını sağlam çıkmak için yeni bir fırsat yakaladı. Yakında flaş gelişmeler yaşanabilir" yorumu yapıldı. Schalke 04 ile sözleşmesi devam eden Ozan Kabak'ın transferini gerçekleştirmek isteyen kulübün 45 milyon Euro ödemek zorunda olduğu belirtiliyor. Bu arada 20 yaşındaki stoper oyuncusu da futbol kariyerinde bir gün 'de forma giymek gibi bir hayali olduğunu açıklamıştı.

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