09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Eibar 0-0 Leganes | MAÇ SONUCU

Zorlu maçta kazanan yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

'nın 35. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede gol sesi çıkmadı. Mücadelede ile 0-0 berabere kaldı.

'nın 35. haftasında sahasında 'i konuk etti.

Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin 90 dakikasından gol sesi çıkmadı ve takımlar puanları paylaştı.

Bu sonuçla 17. sıradaki Eibar puanını 36'ya yükselterek maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi. Leganes ise puanını 29 yaparak 18. sırada ve bir maç eksiği bulunan Real Mallorca ile puanlarını eşitlemiş oldu.

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