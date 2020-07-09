Eibar 0-0 Leganes | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 35. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede gol sesi çıkmadı. Mücadelede Eibar ile Leganes 0-0 berabere kaldı.

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Eibar sahasında Leganes'i konuk etti.



Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin 90 dakikasından gol sesi çıkmadı ve takımlar puanları paylaştı.



Bu sonuçla 17. sıradaki Eibar puanını 36'ya yükselterek maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi. Leganes ise puanını 29 yaparak 18. sırada ve bir maç eksiği bulunan Real Mallorca ile puanlarını eşitlemiş oldu.

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