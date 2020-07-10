10 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Athletic Bilbao 1-2 Sevilla | MAÇ SONUCU

Sevilla geriden gelerek kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

'nın 35. haftasında sahasında 'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

La Liga'nın 35. hafta karşılaşmasında , deplasmanın gitti.

Ev sahibi ekip 28. dakikada Capa'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı baskıyı arttıran konuk ekip, 70. dakikada Banega ve 74'te El Haddadi'nin attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı Sevilla 2-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Sevilla puanını 63'e yükseltirken, A. Bilbao ise 48 puanda kaldı.

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