09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Mallorca 2-0 Levante | MAÇ SONUCU

Mallorca-Levante maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

'nın 35. haftasında , evinde 'yi ağırladı. Mallorca, müsabakadan Hernandez ve Kubo'nun golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

La Liga'nın 35. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Iberostar Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mallorca 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Juan Hernandez ve Kubo kaydetti.

Bu skorun ardından Mallorca puanını 35'e yükseltirken, 43 puanda kaldı.

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