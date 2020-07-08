09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Bologna 1-2 Sassuolo | MAÇ SONUCU

Sassuolo deplasmanda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. hafta karşılaşmasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Serie A'nın 31. haftasında evinde ile karşılaştı.

Sassuolo sahadan 2-1 galip ayrılırken, konuk ekibin gollerini 41. dakikada Berardi ve 57'de Haraslin attı.

Ev sahibinin tek golü ise 90+1'de Barrow'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Bologna 41 puanda kalırken, Sassuolo ise 43 puana yükseldi.

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