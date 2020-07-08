09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Atalanta 2-0 Sampdoria | MAÇ SONUCU

Atalanta ikinci yarı açıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. hafta karşılaşmasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Serie A'nın 31. haftasında evinde 'yı ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarı açılan ev sahibi ekip, 75. dakikada Toloi ve 85'te Muriel'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip 66 puana çıkarken, konuk ekip ise 32 puanda kaldı.

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