07 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia 2-1 Real Valladolid  | MAÇ SONUCU

Valencia 4 hafta sonra kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

'nın 35. haftasında evinde 'i konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini Maxi Gomez ve Kangin'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

İspanya 'da heyecan - karşılaşması ile devam etti . 'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada ev sahibi ekip rakibini 2-1 yenerek 4 hafta aradan sonra galibiyet aldı. Valencia adına golleri 30. dakika Maxi Gomez, 89. dakikada Kangin kaydederken Valladolid'in tek golünü 47. dakikada Garcia Raja kaydetti.

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