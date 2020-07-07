La Liga'nın 35. haftasında Valencia evinde Real Valladolid'i konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini Maxi Gomez ve Kangin'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'da heyecan Valencia - Real Valladolid karşılaşması ile devam etti . Enes Ünal'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada ev sahibi ekip rakibini 2-1 yenerek 4 hafta aradan sonra galibiyet aldı. Valencia adına golleri 30. dakika Maxi Gomez, 89. dakikada Kangin kaydederken Valladolid'in tek golünü 47. dakikada Garcia Raja kaydetti.



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