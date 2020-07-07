07 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Nürnberg sahasında Ingolstadt'ı 2-0 mağlup etti

Frey'in takımı Nürnberg ilk maçı kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

FC , önümüzdeki sezonda tekrar 2. ligde yer almak için çıktıği play out ilk maçında Ingolstadt karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bundesliga 2'de play out ilk karşılaşmasında sahasında Ingolstadt'ı Fabian Nürnberger'in 22 ve 45.dakilarda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. 'nin futbolcusu olan Frey'in 59. dakikada oyuna girdiği karşılaşmada oldukça etkili oynayan ev sahibi ekip birçok gol pozisyonundan yaralanamadı.
Play Out rövanş karşılaşması 11 Temmuz Cumartesi günü 19.15'te oynanacak.

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