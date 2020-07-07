Nürnberg sahasında Ingolstadt'ı 2-0 mağlup etti

FC Nürnberg, önümüzdeki sezonda tekrar 2. ligde yer almak için çıktıği play out ilk maçında Ingolstadt karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bundesliga 2'de Nürnberg play out ilk karşılaşmasında sahasında Ingolstadt'ı Fabian Nürnberger'in 22 ve 45.dakilarda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Fenerbahçe'nin futbolcusu olan Frey'in 59. dakikada oyuna girdiği karşılaşmada oldukça etkili oynayan ev sahibi ekip birçok gol pozisyonundan yaralanamadı.

Play Out rövanş karşılaşması 11 Temmuz Cumartesi günü 19.15'te oynanacak.

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