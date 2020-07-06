Premier Lig: Tottenham 1-0 Everton | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Tottenham, sahasında Everton'ı 24. dakikada Michael Keane'in (k.k.) attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Tottenham ile Everton, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 24. dakikada Michael Keane'in (k.k.) attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Tottenham bu sonuçla puanını 48'e yükselterek 8. sırada yer aldı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Everton ise 44 puanla 11. sırada kaldı.

Premier Lig'in 34. haftasında Tottenham, 9 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de Bournemouth deplasmanına konuk olacak. Everton ise aynı gün ve aynı saatte Southampton'ı ağırlayacak.





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