07 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Tottenham 1-0 Everton | MAÇ SONUCU

Tottenham tek attı 3 aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

İngiltere 'in 33. haftasında Tottenham, sahasında Everton'ı 24. dakikada 'in (k.k.) attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

İngiltere 'in 33. haftasında Tottenham ile Everton, Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 24. dakikada 'in (k.k.) attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Tottenham bu sonuçla puanını 48'e yükselterek 8. sırada yer aldı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Everton ise 44 puanla 11. sırada kaldı.

Premier Lig'in 34. haftasında Tottenham, 9 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de Bournemouth deplasmanına konuk olacak. Everton ise aynı gün ve aynı saatte Southampton'ı ağırlayacak.


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