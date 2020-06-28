28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Sampdoria 1-2 Bologna | MAÇ SONUCU

Sampdoria ateş hattından uzaklaşamadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'nın 28. haftasında evinde ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanırken, Sampdoria düşme hattından uzaklaşamadı.

Serie A'nın 28. hafta maçında sahasında ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, konuk ekibin gollerini 72. dakikada Barrow (p) ve 75'te Orsolini attı.

Ev sahibinin tek golü ise 88. dakikada Bonazzoli attı.

Bu sonuçla birlikte Bologna 37 puana çıkarken, Sampdoria ise 26 puanda kaldı.

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