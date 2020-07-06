06 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham Hotspur-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Tottenham Hotspur-Everton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında , sahasında 'u ağırlıyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham Hotspur-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig'in 33. maç haftasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Sezonun hayal kırıklığı yaratan takımlarından olan Tottenham, 45 puanla 10. sırada yer alıyor. Bir diğer hayal kırıklığı yaşatan ekip Everton ise 44 puanla 11. sırada yer alıyor. İki takımın da ligde iddiası kalmadı. Tottenham, Sheffield United aldığı mağlubiyetle taraftarını yine üzdü.

TOTTENHAM HOTSPUR-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

-Everton maçı bu akşam 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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