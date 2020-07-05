05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Villarreal-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Villarreal-Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

İspanya 'nın 34. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Villarreal-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 34. haftasında , deplasmanına konuk oluyor. Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu yenmesinin ardından, Barcelona'nın karşılaşmayı kazanmaktan başka çaresi yok. Bu maç öncesinde ikinci sırada yer alan Barcelona'nın 70; beşinci sırada ev sahibi Villarreal'in ise 54 puanı bulunuyor. Villareal'de Ramiro Funes Mori karşılaşmada forma giyemeyecek. Barcelona'da ise Ousmane Dembele Frenkie de Jong ve Samuel Umtiti bu karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

VILLARREAL-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal-Barcelona maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

Real Madrid şampiyonluğa kilitlendi haberin devamı

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