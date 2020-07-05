İspanya La Liga'nın 34. haftasında Villarreal ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Villarreal-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, Villarreal deplasmanına konuk oluyor. Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu yenmesinin ardından, Barcelona'nın karşılaşmayı kazanmaktan başka çaresi yok. Bu maç öncesinde ikinci sırada yer alan Barcelona'nın 70; beşinci sırada ev sahibi Villarreal'in ise 54 puanı bulunuyor. Villareal'de Ramiro Funes Mori karşılaşmada forma giyemeyecek. Barcelona'da ise Ousmane Dembele Frenkie de Jong ve Samuel Umtiti bu karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

VILLARREAL-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal-Barcelona maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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