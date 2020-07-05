05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Osasuna-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Osasuna-Getafe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'nın 34. haftasında sahasında 'yi konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Osasuna-Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. sahasında Şampiyonlar Ligi hedefindeki 'yi konuk ediyor. Osasuna'da Chimy Avila ve Enric Gallego müsabakada forma giyemeyecek. Deplasman ekibi Getafe'de ise sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Ev sahibi Osasuna son 3 karşılaşmada kazandı.

OSASUNA-GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osasuna-Getafe maçı saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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