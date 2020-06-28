28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Parma-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Parma-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

İtalya Serie A'nın 28. haftasında , sahasında Inter'i konuk ediyor. Maç öncesi futbolseverler müsabaka hakkında detaylı araştırma yapıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Parma-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Serie A'nın 28. haftasında , Inter'i konuk ediyor. Bu maç öncesinde Inter'in 58, Parma'nın ise 39 puanı bulunuyor.

'de sakatlıkları bulunan Brozovic, Sensi ve Vecino'nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Skriniar maçta forma giyemeyecek. Parma'nın tek eksiği ise omzundan sakat olan Camara. Şampiyonluk şansını zor sokan Inter hem Lazio'yu yakalayabilmek hem de Atalanta'ya karşı üçüncülüğü korumak istiyor.

PARMA-INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Parma-İnter maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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