Wolverhampton 0-2 Arsenal | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Wolverhampton sahasında Arsenal'i konuk etti. Zorlu mücadeleden konuk ekip Arsenal 2-0 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de geride kalan 33. haftasında Arsenal, Wolverhampton ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarı 43. dakikada Bukayo Saka'nın attığı golle 1-0 Arsenal'in üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Arsenal Lacazette'in 86. dakikada attığı gol ile sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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