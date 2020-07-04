04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Wolverhampton 0-2 Arsenal | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Wolverhampton sahasında Arsenal'i konuk etti. Zorlu mücadeleden konuk ekip Arsenal 2-0 galip ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'de geride kalan 33. haftasında Arsenal, Wolverhampton ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarı 43. dakikada Bukayo Saka'nın attığı golle 1-0 Arsenal'in üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Arsenal Lacazette'in 86. dakikada attığı gol ile sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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