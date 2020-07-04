Manchester United 5-2 Bournemouth | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United sahasında Bournemouth'u konuk etti. Kırmızı şeytanlar, Bournemouth karşısında gol oldu yağdı. Manchester United 5-2 kazanarak puanını 55'e yükseltti. Maça genç forvet Greenwood damga vurdu.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United sahsında Bournemouth'u 5-2 mağlup etti. Manchester United'ın gollerini 29. ve 54. dakikalarda 18 yaşındaki Mason Greenwood, 35. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 60. dakikada Bruno Fernandes attı. Konuk ekip Bournemouth'ta goller 16. dakikada Junior Stanislas ve 50. dakikada penaltıdan Joshua King'den geldi. Manchester United 55 puana yükseldi. Bournemouth ise 27 puanda düşme hattındaki yerini korudu.

GREENWOOD MAÇA DAMGA VURDU!

Manchester United'ın yeni yıldızı Mason Greenwood, Bournemouth karşısında muhteşem bir performans sergiledi. Genç oyuncu bu karşılaşmada 2 gol atarken, 41 maçta 15 gol ve 5 asistlik istatistiğe ulaştı.

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