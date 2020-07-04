Celta Vigo 1-1 Real Betis | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Celta Vigo ile Real Betis karşı karşıya geldi. Müsabaka Nolito ve Feddal'in attığı karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde düşme hattına oldukça yakın bir konumda bulunan Celta Vigo, Real Betis'i ağırladı.

Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başladığı mücadelede ilk yarı 1-0 Celta Vigo'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Celta Vigo adına golü Nolito kaydetti. Ancak ikinci yarıda Real Betis adına eşitliği sağlayan gol geldi. Feddal 79. dakada durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi ve ev sahibi ekip 35, konuk ekip ise 38 puana yükseldi.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu 82. dakikada sarı kart gördü.

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