04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Celta Vigo 1-1 Real Betis | MAÇ SONUCU

Celta Vigo üstünlüğünü koruyamadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'nın 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Nolito ve Feddal'in attığı karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde düşme hattına oldukça yakın bir konumda bulunan , 'i ağırladı.

Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başladığı mücadelede ilk yarı 1-0 Celta Vigo'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Celta Vigo adına golü Nolito kaydetti. Ancak ikinci yarıda Real Betis adına eşitliği sağlayan gol geldi. Feddal 79. dakada durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi ve ev sahibi ekip 35, konuk ekip ise 38 puana yükseldi.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu 82. dakikada sarı kart gördü.

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