Bundesliga: Freiburg 4-0 Schalke 04 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da 34. ve son hafta maçında Freiburg sahasında Schalke 04 ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi ekip 4-0 galibiyetle ayrıldı.

Bundesliga'nın son haftasında Freiburg, milli stoperimizin forma giydiği Schalke 04'ü ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, 20. dakikada Waldschmidt ile öne geçti. 38'de Schmid farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci yarı başlar başlamaz dakikalar 46'yı gösterdiğinde Holer sahneye çıktı ve farkı 3'e çıkaran golü attı. Skoru ise 57. dakikada takımının 4. golünü atan Waldschmidt tayin etti ve karşılaşma 4-0 sona erdi.

Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Bundesliga'nın 2019-2020 sezonunda Freiburg 48 puanla, Schalke 04 ise 39 puanla sezonu kapattı.

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