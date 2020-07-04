04 Temmuz 2020, Cumartesi
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La Liga: Real Valladolid 1-0 Alaves | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Valladolid sahasında Alaves ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 88. dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
La Liga'nın 34. hafta maçında Real Valladolid evinde Alaves ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken karşılaşmada tek golü 88. dakikada Joaquin Fernandes attı.
Bu sonuçla birlikte Valladolid 39 puana çıktı ve 5 hafta aradan sonra galip geldi. Konuk ekibin ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve 35 puanda kaldı.
Valladolid'de milli yıldızımız Enes Ünal maça 62. dakikada dahil oldu.
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