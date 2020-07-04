04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Real Valladolid 1-0 Alaves | MAÇ SONUCU

Valladolid tek golle güldü
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'nın 34. haftasında sahasında Alaves ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 88. dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

La Liga'nın 34. hafta maçında evinde Alaves ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken karşılaşmada tek golü 88. dakikada Joaquin Fernandes attı.

Bu sonuçla birlikte Valladolid 39 puana çıktı ve 5 hafta aradan sonra galip geldi. Konuk ekibin ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve 35 puanda kaldı.

Valladolid'de milli yıldızımız maça 62. dakikada dahil oldu.

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