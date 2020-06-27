Cagliari 4-2 Torino | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 28. hafta karşılaşmasında Cagliari, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Serie A'nın 28. haftasında Cagliari ile Torino karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 12. dakikada Nandez ile öne geçti. 17'de Simeone ile fark ikiye çıkarken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Nainggolan ile farkı 3'e çıkaran ev sahibi, konuk ekibin 60. dakikada Bremer ve 66'da Belotti'nin gollerine engel olamadı.

2 gol sonrasında hemen kendisini toplayan Cagliari 68. dakikada Joao Pedro'nun penaltıdan attığı golle skoru tayin etti ve maçı 4-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Cagliari 38 puana çıktı, Torino ise 31 puanda kaldı.

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