03 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atletico Madrid-Mallorca maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.07.2020

'nın 34. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Müsabaka öncesi muhtemel 11'ler, yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Atletico Madrid-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya 'nın 34. haftasında sahasında düşme hattında bulunan ve ligde kalma mücadelesi veren 'yı konuk edecek. Barcelona'dan 1 puan almayı başaran Atletico Madrid 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

ATLETICO MADRID-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Mallorca maçı 3 Temmuz 23:00'da başlayacak. Müsabaka, Wanda Metropolitano Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Alberola Rojas yönetecek. Karşılaşma corona virüsü salgını sebebiyle nedeniyle seyircisiz oynanacak. Müsabaka Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID-MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Jan Oblak, Jose Gimenez, Santiago Arias, Renan Lodi, Felipe, Thomas, Saul Niguez, Llorente, Carrasco, Angel Correa, Diego Costa

Mallorca: Manolo Reina, Agbenyenu, Antonio Raillo, Alejandro Pozo, Salva Sevilla, Mohammed, Dani Rodriguez, Valjent, Hernandez, Budimir, Takefusa Kubo

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bir devir sona eriyor! Messi... Bir devir sona eriyor! Messi...
M.City evinde farklı kazandı! M.City evinde farklı kazandı!
Cengiz'e dev teklif! İşte yeni takımı Cengiz'e dev teklif! İşte yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör