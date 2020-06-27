28 Haziran 2020, Pazar
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Brescia 2-2 Genoa | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Brescia sahasında Genoa'yı konuk etti. Mücadelede 2-0 öne geçen ev sahibi ekip, skoru koruyamadı ve Genoa ile 2-2- berabere kaldı.
Serie A'nın 28. hafta karşılaşmasında Brescia evinde Genoa ile karşılaştı.
Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Donnarumma ile 1-0 öne geçti. 13'te sahneye çıkan Semprini farkı 2'ye çıkaran golü attı.
Konuk ekipte ise golleri 38. dakikada Falque penaltıdan ve 69'da Pinamonti attı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Brescia 18 puana yükselirken, Genoa ise 26 puana çıktı.
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