28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brescia 2-2 Genoa | MAÇ SONUCU

Brescia skoru koruyamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

A'nın 28. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Mücadelede 2-0 öne geçen ev sahibi ekip, skoru koruyamadı ve Genoa ile 2-2- berabere kaldı.

Serie A'nın 28. hafta karşılaşmasında evinde ile karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Donnarumma ile 1-0 öne geçti. 13'te sahneye çıkan Semprini farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Konuk ekipte ise golleri 38. dakikada Falque penaltıdan ve 69'da Pinamonti attı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Brescia 18 puana yükselirken, Genoa ise 26 puana çıktı.

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