03 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 4-0 Liverpool l MAÇ SONUCU

M.City evinde farklı kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

İngiltere Premier Ligi'nin 32. hafta mücadelesinde , sahasında 'u ağırladı. Ev sahibi City, Kevin de Bruyne, Sterling, Foden ve Alex Ox Chamberlain golleriyle 5-0 kazandı. Manchester City, aldığı galibiyetle puanını 66 yaparak 2. sırada yer almaya devam etti. Şampiyon Liverpool ise 86 puanda kaldı.

İngiltere 'de günün en dikkat çekici karşılaşmasında sahasında 'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğa ulaşan Liverpool prestij maçında rakibine farklı mağlup oldu. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

LIVERPOOL 2. MAĞLUBİYETİNİ ALDI!

30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool, sezonun ikinci mağlubiyetini Manchester City deplasmanında aldı. Merseyside ekibi ilk yenilgisini 3-0'lık skorla Watford karşısında yaşamıştı.


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