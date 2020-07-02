03 Temmuz 2020, Cuma
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LIVERPOOL 2. MAĞLUBİYETİNİ ALDI!
Manchester City 4-0 Liverpool l MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 32. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Liverpool'u ağırladı. Ev sahibi City, Kevin de Bruyne, Sterling, Foden ve Alex Ox Chamberlain golleriyle 5-0 kazandı. Manchester City, aldığı galibiyetle puanını 66 yaparak 2. sırada yer almaya devam etti. Şampiyon Liverpool ise 86 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de günün en dikkat çekici karşılaşmasında Manchester City sahasında Liverpool'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğa ulaşan Liverpool prestij maçında rakibine farklı mağlup oldu. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
LIVERPOOL 2. MAĞLUBİYETİNİ ALDI!
30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool, sezonun ikinci mağlubiyetini Manchester City deplasmanında aldı. Merseyside ekibi ilk yenilgisini 3-0'lık skorla Watford karşısında yaşamıştı.
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