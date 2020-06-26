İtalya Serie A: Juventus 4-0 Lecce | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 28. haftasında lider Juventus sahasında Lecce'yi ağırladı. Siyah-beyazlılar, yıldızlarının sahneye çıktığı karşılaşmada rakibini 4-0 yendi.
İtalya Serie A'nın 28. haftasında lider Juventus sahasında Lecce'yi ağırladı. Siyah-beyazlılar, yıldızlarının sahneye çıktığı karşılaşmada rakibini 4-0 yendi.
İtalya Serie A'nın 28. hafta karşılaşmasında Juventus evinde Lecce ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 4-0 galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılarda golleri 53. dakikada Dybala, 62'de Ronaldo, 83. dakikada Higuain ve 85'te de Ligt attı.
Mücadelenin 32. dakikasında Lecce'de Lucioni direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte 69 puana yükselen Juventus, en yakın rakibi Lazio karşısında puan farkını 1 maç fazlasıyla 4'e çıkardı. Konuk ekip Lecce ise 25 puanda kaldı.
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