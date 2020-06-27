27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Anthony Musaba Monaco'da

Transfer resmen açıklandı! Genç yıldız...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

Ligue 1 ekibi Monaco, forması giyen genç yıldız 'yı karosuna kattığı resmen duyurdu. Monaco, 19'luk genç yıldızla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

(Ligue 1) ekibi Monaco, Hollanda'nın takımından 'yı kadrosuna kattı.

Monaco Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Musaba ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını ve imzanın dönemi başladığında resmileşeceğini duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Musaba'nın transferi için yaklaşık 2 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği öne sürüldü.

Vitesse'nin altyapısından yetişen Musaba, geçen sezon transfer olduğu NEC Nijmegen'de 26 maça çıkarak 9 gol atmıştı.

Genç yıldızdan G.Saray sözleri! haberin devamı

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