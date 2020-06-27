Anthony Musaba Monaco'da
Ligue 1 ekibi Monaco, Hollanda Ligi NEC Nijmegen forması giyen genç yıldız Anthony Musaba'yı karosuna kattığı resmen duyurdu. Monaco, 19'luk genç yıldızla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.
Monaco Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Musaba ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını ve imzanın transfer dönemi başladığında resmileşeceğini duyurdu.
🆕 L'AS Monaco 🇲🇨 a trouvé un accord de principe avec le NEC Nimègue pour le transfert d'Anthony Musaba. Celui-ci sera effectif dès l'ouverture du marché international des transferts dont la date n'a pas encore été officialisée.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 26, 2020
Welcome 🔴⚪️ Anthony !https://t.co/xvvI68aYbN
Fransa basınında yer alan haberlerde, Musaba'nın transferi için yaklaşık 2 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği öne sürüldü.
Vitesse'nin altyapısından yetişen Musaba, geçen sezon transfer olduğu NEC Nijmegen'de 26 maça çıkarak 9 gol atmıştı.
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