27 Haziran 2020, Cumartesi

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İspanya La Liga: Sevilla 1-1 Real Valladolid | MAÇ SONUCU

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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 26.06.2020

İspanya 'nın 32. haftasında sahasında Valladolid'i ağırladı. Mücadelenin 25. dakikasında Kiko'yla öne geçen konuk ekip, 83. dakikada Ocampos'un penaltıdan attığı gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

İspanya 'nın 32. hafta mücadelesinde evinde Valladolid ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip 25. dakikada Kiko'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarı baskıyı arttıran ev sahibi Sevilla, 83. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Ocampos, maçın skorunu tayin etti: 1-1.

Valladolid'de milli futbolcumuz 75. dakikada Michel'in yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte Sevilla puanını 54'e yükseltirken, Valladolid ise 35 puana çıktı.

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