İspanya La Liga: Sevilla 1-1 Real Valladolid | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Sevilla sahasında Valladolid'i ağırladı. Mücadelenin 25. dakikasında Kiko'yla öne geçen konuk ekip, 83. dakikada Ocampos'un penaltıdan attığı gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

İspanya La Liga'nın 32. hafta mücadelesinde Sevilla evinde Valladolid ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip 25. dakikada Kiko'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarı baskıyı arttıran ev sahibi Sevilla, 83. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Ocampos, maçın skorunu tayin etti: 1-1.

Valladolid'de milli futbolcumuz Enes Ünal 75. dakikada Michel'in yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte Sevilla puanını 54'e yükseltirken, Valladolid ise 35 puana çıktı.

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