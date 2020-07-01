01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Rusya Premier Lig'de corona virüsü nedeniyle bir maç daha ertelendi

Rusya Premier Lig'de flaş karar! Corona virüsü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

ekiplerinden Orenburg'da forma giyen futbolcularda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle takımın bugün Ural ile yapacağı lig karşılaşması ertelendi.

Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Orenburg'da oyuncu ve teknik ekibe yapılan testlerde 10 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve kulübün karantinaya alındığı belirtildi.

Orenburg'un bugün Ural'ı konuk edeceği karşılaşma ertelenirken, sonraki testlerde çıkan sonuçlara göre takımın lig fikstürü belli olacak.

Corona virüsü salgını nedeniyle 17 Mart'ta askıya alınan , 19 Haziran'da yeniden başlamıştı. Ligde ile arasında 21 Haziran'da oynanması planlanan lig maçı da bazı futbolcularda yeni tip corona virüse rastlanmasının ardından ertelenmişti.

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