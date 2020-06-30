30 Haziran 2020, Salı
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Mallorca-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Mallorca sahasında Celta Vigo'yu konuk ediyor. Corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak olan müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Mallorca-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı kadar düşme hattında da büyük bir yarış bulunuyor. Mallorca sahasında Celta Vigo'yu ağırlıyor. İki takım mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi Celta Vigo 34 puanla 17. sırada yer alırken, Mallorca 26 puanla 17. sırada yer alıyor. Okay Yokuşlu'nun bu akşam ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MALLORCA-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Mallorca-Celta Vigo maçı bu akşam saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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