30 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Mallorca-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Mallorca-Celta Vigo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.06.2020

'nın 33. haftasında sahasında 'yu konuk ediyor. Corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak olan müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Mallorca-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da şampiyonluk yarışı kadar düşme hattında da büyük bir yarış bulunuyor. sahasında 'yu ağırlıyor. İki takım mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi Celta Vigo 34 puanla 17. sırada yer alırken, Mallorca 26 puanla 17. sırada yer alıyor. Okay Yokuşlu'nun bu akşam ilk 11'de başlaması bekleniyor.

MALLORCA-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mallorca-Celta Vigo maçı bu akşam saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Liverpool'da yıldız oyuncu sezonu kapattı! Liverpool'da yıldız oyuncu sezonu kapattı!
Okay Yokuşlu'ya dev talip! 40 milyon euro... Okay Yokuşlu'ya dev talip! 40 milyon euro...
Leganes-Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Leganes-Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör