İspanya La Liga'nın 33. haftasında Mallorca sahasında Celta Vigo'yu konuk ediyor. Corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak olan müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Mallorca-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı kadar düşme hattında da büyük bir yarış bulunuyor. Mallorca sahasında Celta Vigo'yu ağırlıyor. İki takım mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi Celta Vigo 34 puanla 17. sırada yer alırken, Mallorca 26 puanla 17. sırada yer alıyor. Okay Yokuşlu'nun bu akşam ilk 11'de başlaması bekleniyor.

MALLORCA-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mallorca-Celta Vigo maçı bu akşam saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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