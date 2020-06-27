Werder Bremen 6-1 Köln l MAÇ SONUCU
Almanya Ligi'nin son haftasında Werder Bremen, FC Köln'ü 6-1 yenerken; Fortuna Düsseldorf sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Bu sonucun ardından Düsseldorf, küme düştü.
Almanya Ligi'nin son haftasına Werder Bremen 28 puanda ve 17. sırada, Fortuna Düsseldorf ise 30 puanda ve 16. sırada girdi. Werder Bremen, konuk ettiği FC Köln'ü 6-1 yenerken; Fortuna, Union Berlin deplasmanında 3-0 yenik ayrıldı.
Bu sonucun ardından Werder Bremen puanını 31'e çıkardı ve play-out oynamaya hak kazandı. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Dusseldorf ise haftalar önce 2. Lig yolunu tutan Paderborn'un ardından Bundesliga'ya veda etti.
Son hafta maçında rakip ağları 6 kez havalandıran Werder Bremen'in, bundan önce sahasında oynadığı 11 maçta sadece 2 gol atması ise bir başka dikkat çeken istatistik oldu.
Werder Bremen, 2. Lig 3.'sü ile play-out oynayacak.
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