İspanya La Liga'nın 32. haftasında zirve mücadelesi veren Barcelona, Okay Yokuşlu'lu Celta Vigo'ya konuk oluyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında maçın saati ve yayıncısı yer alıyor. Peki, Celta Vigo-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Celta Vigo La Liga'da Barcelona'yı konuk ettiği 4 karşılaşmanın üçünü kazandı. Barcelona'nın deplasmanda en uzun süredir kazanamadığı takım olan Celta Vigo bu maçlarda 3 gol kaydetti. Ligin ilk yarısındaki maçı Barcelona 4-1 kazanmayı başardı. Barcelona, 2013/14'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak için sahaya çıkıyor. Liderlik koltuğunu Real Madrid'e kaptıran Barcelona mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

CELTA VIGO-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Celta Vigo ile Barcelona arasında oynanacak olan mücadele bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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