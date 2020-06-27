27 Haziran 2020, Cumartesi
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Celta Vigo-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında zirve mücadelesi veren Barcelona, Okay Yokuşlu'lu Celta Vigo'ya konuk oluyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında maçın saati ve yayıncısı yer alıyor. Peki, Celta Vigo-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Celta Vigo La Liga'da Barcelona'yı konuk ettiği 4 karşılaşmanın üçünü kazandı. Barcelona'nın deplasmanda en uzun süredir kazanamadığı takım olan Celta Vigo bu maçlarda 3 gol kaydetti. Ligin ilk yarısındaki maçı Barcelona 4-1 kazanmayı başardı. Barcelona, 2013/14'ten bu yana rakibi karşısında ilk kez duble yapmak için sahaya çıkıyor. Liderlik koltuğunu Real Madrid'e kaptıran Barcelona mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.
CELTA VIGO-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Celta Vigo ile Barcelona arasında oynanacak olan mücadele bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
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