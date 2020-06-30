30 Haziran 2020, Salı
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Leganes-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Leganes ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Leganes-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgınından önce güçlü Villarreal deplasmanında kazanan Leganes, salgın sonrası büyük bir düşüşe geçti. Düşme hattında bulunan Leganes, 5 maçtan sadece 2 puan çıkartabildi. Osasuna deplasmanında cezası nedeniyle oynayamayan Unai Bustinza, bu akşam oynanacak mücadelede ilk 11 başlayacak. Sevilla ise son 4 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 4. sıradaki yerini korudu. Franco Vazquez dışında takımda eksik bulunmuyor.
LEGANES-SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leganes-Sevilla maçı bu akşam saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
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