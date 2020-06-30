Leganes-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Barcelona sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışındaki Barcelona'da hedef mutlak galibiyet. Maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?