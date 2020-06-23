23 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Torino-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Torino-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İtalya Serie A yeniden başladı. , sahasında Udinese'yi ağırlıyor. Maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Torino-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Serie A'nın 27. haftasında sahasında Udinese'yi ağırlıyor. Daniele Baselli, Cristian Ansaldi ve Simone Verdi bu akşam Torino adına sahadaki yerini alamayacak. Torino ve Udinese aynı puanda yer alıyor ve düşme hattına oldukça yakınlar.

TORINO-UDINESE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Torino-Udinese maçı bu akşam 22:45'te başlayacak. Maçı canlı yayınlayacak bir kanal bulunmuyor.

Geona-Parma maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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